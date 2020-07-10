Сиренко: Кличко может дать хороший бой любому суперваговику

Украинец предположил, что Владимир еще сможет выйти на боксерский ринг

#Сиренко, #Кличко

Источник – MixSport.

Бывший чемпион мира Владимир Кличко с правильной подготовкой может дать хороший бой любому суперваговику.

Об этом заявил боксер Владислав Сиренко.

“Думаю, у него [Кличко] есть цель побить рекорд Джорджа Формана. Если он себя хорошо чувствует и готов, почему бы и нет? С правильной подготовкой Владимир может дать хороший бой любому суперваговику.

Если у Кличко есть желание победить и стать чемпионом мира, то он может подойти к возврату совсем другим человеком, чем мы его видели на протяжении карьеры”, – заявил Сиренко.