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Бокс

Сиренко: Кличко может дать хороший бой любому суперваговику

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Украинец предположил, что Владимир еще сможет выйти на боксерский ринг

#Сиренко, #Кличко

Источник – MixSport.

Бывший чемпион мира Владимир Кличко с правильной подготовкой может дать хороший бой любому суперваговику.

Об этом заявил боксер Владислав Сиренко.

“Думаю, у него [Кличко] есть цель побить рекорд Джорджа Формана. Если он себя хорошо чувствует и готов, почему бы и нет? С правильной подготовкой Владимир может дать хороший бой любому суперваговику.

Если у Кличко есть желание победить и стать чемпионом мира, то он может подойти к возврату совсем другим человеком, чем мы его видели на протяжении карьеры”, – заявил Сиренко.

Напомним, что Джордж Форман стал чемпионом мира в супертяжелом весе в возрасте 45 лет. Кличко, в свою очередь, завершил карьеру в возрасте 41 года.

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Ранее, Сиренко отреагировал на уход Гвоздика из бокса.

Источник: champion.com.ua
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