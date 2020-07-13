У Деревянченко есть четыре конкурента на бой с Альваресом

Кроме украинца, на бой со звездным мексиканцем претендуют еще 4 боксера

#Деревянченко, #Альварес

Источник – sport.ua.

Промоутеры Сауля Альвареса с Golden Boy Promotions продолжают поиски соперника для мексиканца на бой 12 сентября.

Об этом сообщает vringe.com.

Двукратный експретендент на титул IBF в среднем весе Сергей Деревянченко ранее считался основным вариантом для Альваресом, но теперь бюджет следующего боя Канело-за кризиса значительно урезан.

Кроме Деревянченко в сентябре драться с Альваресом могут Джон Райдер, Каллум Смит, Энтони Діррелл и Давид Лемье. Кто из этой пятерки фаворит на бой с мексиканцем, на данный момент неизвестно.

Сергей Деревянченко в последнем бою в октябре прошлого года спорно проиграл Геннадию Головкину и упустил шанс стать новым обладателем вакантного титула IBF в среднем весе.

Ранее, Деревянченко получил предложение на бой с Альваресом и Чарло.