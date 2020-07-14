Чарло: Деревянченко – жесткий парень, но я попытаюсь его нокаутировать

По словам чемпиона, украинец – лишь один из возможных соперников

#Деревянченко, #Чарло

Источник – Boxingnews24.

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло пока еще не договорился о поединке с Сергеем Дерев’янченком.

Об этом заявил сам боксер.

“Мы ждем возможности в скором времени получить большие бои. Поединок с Дерев’янченком? Это просто очередной бой, к которому нужно разработать очередной план. Мы должны выполнить план и сделать свою работу.

Деревянченко – жесткий парень, сейчас он первый номер в рейтинге. Именно это служит подспорьем для нашего боя.

Я видел, как он нокаутировал многих соперников. Против него люди пытаются суетиться, попадают в ловушку некоторыми уловками, которые они никогда не видели раньше. Но я не оставляю итог боя на рассмотрение судей. Я попытаюсь его нокаутировать.

Я лучший нокаутер, чем его противники. Они искали джеб, но у меня гораздо больше ударов в моем арсенале. Когда я собираю это вместе, делаю все возможное, то не о чем беспокоиться. Это будет развлекательная ночь.

Надо продолжать работать и побеждать. Мои поединки, мои победы и вещи, которые я делаю, говорят сами за себя. Мне не нужно что-то объяснять людям.

Но соглашение о поединке с Сергеем еще не полностью завершена. Пока просто идут переговоры, и я мало что могу сказать по этому поводу. Я желаю драться с лучшими.

Какие бы там слухи до вас ни дошли, я даже не знаю, стоит ли им доверять. Деревянченко – один из тех, кто находится у нас на радаре. Он – просто один из бойцов, кандидатуры которых мы обсуждаем, когда дело касается рейтинга.

Никогда не знаешь, что сделает санкционирует орган. Я чемпион мира, вы в курсе? Есть много различных факторов, которые могут сыграть свою роль. Через коронавирус никто не спешит с возвращением бокса, но когда все вернется на круги своя, вы увидите лучшую версию меня, поскольку я тренируюсь. Я никогда не беру пауз”, – отметил Чарло.