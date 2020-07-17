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Бокс

Теофимо Лопес-старший: Ломаченко будет уничтожен

Сергей СумскойНет комментариев
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Отец Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший заявил, что Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) уступит его сыну еще до выхода в ринг.

По его словам украинец сильно разочаровывается, когда бой идет не по его сценарию.

Он уверен, что соперника будет легко победить его ментально.

«Я даже не говорю о каких-то бойцовских моментах. Он будет уничтожен еще перед тем, как выйдет на этот бой.

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Ломаченко придется иметь дело со мной и всей правдой, которую я говорю. Он будет вынужден пройти через этот ад. Я выигрываю бои еще до их начала», – заявил Лопес-старший PepTalkUK.

Напомним, поединок Лопеса и Ломаченко должен пройти 3 октября.

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Тэги: Василий ЛомаченкоТеофимо Лопес
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