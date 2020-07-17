Теофимо Лопес-старший: Ломаченко будет уничтожен

Отец Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший заявил, что Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) уступит его сыну еще до выхода в ринг.

По его словам украинец сильно разочаровывается, когда бой идет не по его сценарию.

Он уверен, что соперника будет легко победить его ментально.

«Я даже не говорю о каких-то бойцовских моментах. Он будет уничтожен еще перед тем, как выйдет на этот бой.

Ломаченко придется иметь дело со мной и всей правдой, которую я говорю. Он будет вынужден пройти через этот ад. Я выигрываю бои еще до их начала», – заявил Лопес-старший PepTalkUK.

Напомним, поединок Лопеса и Ломаченко должен пройти 3 октября.