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Бокс

Деревянченко: Команда Альвареса не делала мне никаких предложений

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Были одни только разговоры

#Канело, #Деревянченко

Источник – Boxing Insider.

Ранее сообщалось, что команда Сауля Канело Альвареса предложила Сергею Деревянченко около 2,6 миллиона долларов за бой в сентябре.

Однако украинец заявил, что это лишь слухи.

“Канело говорил, что очень заинтересован в этом поединке. Но его команда не делала мне никаких предложений. Были одни только разговоры”, – сказал Деревянченко.

Напомним, Деревянченко может стать священником после окончания карьеры.

Источник: champion.com.ua
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