Деревянченко: Команда Альвареса не делала мне никаких предложений

Были одни только разговоры
#Канело, #Деревянченко
Источник – Boxing Insider.
Ранее сообщалось, что команда Сауля Канело Альвареса предложила Сергею Деревянченко около 2,6 миллиона долларов за бой в сентябре.
Однако украинец заявил, что это лишь слухи.
“Канело говорил, что очень заинтересован в этом поединке. Но его команда не делала мне никаких предложений. Были одни только разговоры”, – сказал Деревянченко.
Напомним, Деревянченко может стать священником после окончания карьеры.
Источник: champion.com.ua