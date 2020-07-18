Гірн: Альварес хочет драться со Смитом

Потому что Смит – чемпион WBA во втором среднем весе

#Смит #Альварес, #Гірн

Источник – Boxing News 24.

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) может провести поединок с Каллумом Смитом (27-0-0, 19КО).

Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.

“Знаете, с кем, на мой взгляд, хочет подраться Канело? С Каллумом Смитом. Потому что Смит – чемпион WBA во втором среднем весе, первый номер мирового рейтинга в этом дивизионе, чемпион по версии The Ring”, – рассказал промоутер.

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“Мы со Смитом надеемся получить этот поединок. Все зависит от денег. Мы оказались в условиях, когда все стремятся получить скидку. Смит сообщил мне, что готов получить меньше денег, чем хотел 3 месяца назад”, – сказал Гірн.

Ранее, Деревянченко получил предложение на бой с Альваресом и Чарло.