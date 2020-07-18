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Лопес подтвердил бой с Ломаченко

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Бой состоится в октябре

#Ломаченко, #Лопес

Источник – sport.иа.

Бой между чемпионом мира в легком весе по версии IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) и обладателем титулов WBC, WBA, WBO Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) состоится в октябре.

Об этом рассказал сам американский боксер.

Ломаченко и Лопес сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Украинец в данный момент владеет тремя поясами, американец – одним.

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Ранее промоутер Боб Арум (Top Rank), который организует бой, сообщил, что встреча состоится 3 октября в Лас-Вегасе (США).

В то же время инсайдер Майк Коппінджер (The Athletic) заявил Бой Ломаченко – Лопес снова под угрозой: боксеры не подписали контракт , что пока преждевременно говорить о том, что бой состоится 3-го октября.

Источник: champion.com.ua
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