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Бокс

Отец Лопеса уверен в легкой победе сына над Ломаченко

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Теофімо Лопес-старший прокомментировал бой сына против Василия Ломаченко

#Лопес, #Ломаченко

Источник – isport.ua.

Отец и тренер чемпиона мира по версии IBF в легком весе Теофімо Лопеса Теофімо Лопес-старший убежден, что одно попадание его сына изменит до неузнаваемости стиль бокса Василия Ломаченко.

Об этом рассказал сам отец американского боксера.

“Я отвечаю, что когда Ломаченко попытается ударить дело, мой сын раздавит его левым хуком. Это будет конец Ломаченко. Когда мой сын впервые за него попадет, вы увидите, как прекратятся эти скачки по рингу

У моего сына есть не только удар, но и скорость. Как на меня, Теофімо быстрее, чем Ломаченко. Василий кажется быстрым, потому что он выбрасывает свои удары после сближения. Но он не может делать это дерьмо на расстоянии. Ему нужно отыскать свой момент вблизи, поэтому Ломаченко начинает прыгать по рингу”, – сказал Теофімо Лопес-старший.

Напомним, Лопес подтвердил бой с Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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