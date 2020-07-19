Де Ла Хойя планирует вернуться на ринг в 2021 году

Оскар Де Ла Хойя прокомментировал свою подготовку

#Де Ла Хойя

Источник – sportarena.com.

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя готовится к возвращению на ринг.

Об этом рассказал сам боксер.

“Единственный человек, который способен меня тренировать – это Флойд Мейвезер-старший. Сейчас я работаю с небольшой командой, которая следит за моим организмом. В ближайшем будущем я планирую спарринговать в боксерском лагере.

Следующий этап – бойцы ТОП-уровня. До сентября я планирую проводить спарринги по 12 раундов на постоянной основе. Думаю, что уже осенью я приму решение о полноценном возвращении на ринг в начале 2021 года”, – рассказал Де Ла Хойя.