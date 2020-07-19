Кроуфорд готов провести бой с Портером

Дружба не имеет значение потому, что в боксе все должны боксировать со всеми

#Кроуфорд #Портер

Источник – BoxingScene.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд готов выйти в ринг против своего друга Шона Портера.

Об этом заявил сам боксер.

“Это хороший бой, и если Шон хочет, то мы могли бы все обсудить и устроить его. Я никогда не отклонял предложений и никого не избегал. Я не собираюсь останавливаться. Я всегда за то, чтобы заполучить другие титулы и стать абсолютным чемпионом. Мы с Шоном хорошие друзья и до поражения Ерролу Спенсу он никогда не говорил о возможности объединить титулы в бою со мной. Но дружба не имеет значения, ведь мы все должны боксировать друг с другом. Я со всеми хочу боксировать”, – сказал Кроуфорд.

Ранее сообщалось, что Пакьяо является главным кандидатом на следующий бой с Теренсом Кроуфордом.