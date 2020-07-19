Воскресенье, 19 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксРамирес прекратил сотрудничество с Top Rank
Бокс

Рамирес прекратил сотрудничество с Top Rank

AdminНет комментариев
Добавлено

Мексиканец стал свободным агентом

#Рамирес, #Top Rank

Источник – iSport.ua.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Хільберто Рамирес, у которого закончился контракт с Top Rank, является свободным агентом.

Об этом сообщает Boxingscene.

29-летний Рамирес завоевал титул WBO во втором среднем весе в апреле 2016 года, победив Артура Абрахама и провел пять защит своего титула. В прошлом году он отказался от своего титула во втором среднем весе в связи с переходом в полутяжелый вес, но провел только один поединок, победив Томми Карпенсі в апреле 2019 года.

Читайте также:  Лопес: Вы все знаете, с кем я хочу драться дальше

В феврале Рамирес отказался участвовать в турнире за вакантный пояс WBO против Еляйдера Альвареса.

Вице-президент Top Rank Карл Моретти сообщил, что расставание было обоюдным и дружественным.

Ранее сообщалось, что Де Ла Хойя собирается вернуться в бокс.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

17 + семнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Де Ла Хойя планирует вернуться на ринг в 2021 году

Фьюри и Джошуа встретились на отдыхе в Марбелье

Отец Лопеса уверен в легкой победе сына над Ломаченко

Лопес подтвердил бой с Ломаченко

Деревянченко: Команда Альвареса не делала мне никаких предложений

Закрыть