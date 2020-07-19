Рамирес прекратил сотрудничество с Top Rank

Мексиканец стал свободным агентом

#Рамирес, #Top Rank

Источник – iSport.ua.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Хільберто Рамирес, у которого закончился контракт с Top Rank, является свободным агентом.

Об этом сообщает Boxingscene.

29-летний Рамирес завоевал титул WBO во втором среднем весе в апреле 2016 года, победив Артура Абрахама и провел пять защит своего титула. В прошлом году он отказался от своего титула во втором среднем весе в связи с переходом в полутяжелый вес, но провел только один поединок, победив Томми Карпенсі в апреле 2019 года.

В феврале Рамирес отказался участвовать в турнире за вакантный пояс WBO против Еляйдера Альвареса.

Вице-президент Top Rank Карл Моретти сообщил, что расставание было обоюдным и дружественным.

Ранее сообщалось, что Де Ла Хойя собирается вернуться в бокс.