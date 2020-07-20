Флойд Мейвезер проведет выставочный бой

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Источник – espreso.tv.

Ексчемпіон Флойд Мейвезер решил вернуться на ринг ради выставочного боя с японцем Такаши Учіямою.

Об этом сообщает eFight.

Мейвезер встретится с Учіямою в выставочном бою в Токио. Кандидатуру японца подтвердил глава промоушена Rizin Нобуюки Сакакибара, под эгидой которого состоится поединок. Дата боя пока неизвестна.

40-летний Такаши Учияма бывший чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг). Свои последние поединки он провел в 2016 году и дважды проиграл панамцю Хесрілу Корралесу.

Ранее сообщалось, что Де Ла Хойя планирует вернуться на ринг в 2021 году.