Редкач назвал своего потенциального соперника

Украинец может получить поединок до конца года
#Портер, #Редкач
Источник – Behind The Gloves.
Украинский боксер Иван Редкач может встретиться в ринге с бывшим чемпионом мира в том же дивизионе Шоном Портером.
Об этом заявил сам боксер.
“Моя главная цель – быть в хорошей форме. Прокачивать тело, организм. У меня еще новый тренер – Джек Мозли, мы стараемся набрать лучшую форму.
До конца года, может быть, получиться договориться о поединке с Шоном Портером. Это для меня невероятно важный бой для нас обоих.
Когда хочу вернуться в ринг? В ноябре или декабре. Это хорошее время”, – рассказал Редкач.
Ранее, Редкач вызвал на бой Бронера.
Источник: champion.com.ua