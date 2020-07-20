Редкач назвал своего потенциального соперника

Украинец может получить поединок до конца года

#Портер, #Редкач

Источник – Behind The Gloves.

Украинский боксер Иван Редкач может встретиться в ринге с бывшим чемпионом мира в том же дивизионе Шоном Портером.

Об этом заявил сам боксер.

“Моя главная цель – быть в хорошей форме. Прокачивать тело, организм. У меня еще новый тренер – Джек Мозли, мы стараемся набрать лучшую форму. До конца года, может быть, получиться договориться о поединке с Шоном Портером. Это для меня невероятно важный бой для нас обоих. Когда хочу вернуться в ринг? В ноябре или декабре. Это хорошее время”, – рассказал Редкач.

Ранее, Редкач вызвал на бой Бронера.