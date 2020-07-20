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Бокс

Старший сын Кличко идет в мэры Киева

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Источник – Чемпион.

Легендарный украинский боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко, который сегодня празднует 49-летие, рассказал о сюрпризе, который ему приготовил старший сын.

“Старший сын Егор сделал мне подарок на день рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно”, – сказал Виталий Владимирович.

Не нужно оценивать этот пост серьезно, тем более, что Виталий Кличко лидирует во всех социологических опросах.

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Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.

Источник: champion.com.ua
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