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Вайт в 2021 году может получить бой с Уайлдером или Фьюри

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Промоутер – про большие поединки

#Гірн, #Вайт

Источник – BoxingScene.

Диллиан Уайт в статусе обязательного претендента на титул WBC, должен провести бой против Тайсона Фьюри или Деонтея Уайлдера.

Об этом заявил промоутер Эдди Гірн.

“Я хочу организовать бой Фьюри и Уайта. Это большой поединок. Но Тайсон должен драться с Уайлдером.

Встретятся ли Уайлдер и Фьюри в ноябре или декабре? Уайт должен получить бой за титул WBC до конца февраля, и мы ожидаем, что так и произойдет.

Если Уайлдер и Фьюри сразятся в начале декабря, и мы будем вести переговоры о бое победителя с Уайтом в начале марта, то мы примем это”, – сказал Гірн.

Диллиан Уайт вернется на ринг 22 августа, а его соперником станет Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО).

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Ранее, Гірн заявлял, что Альварес хочет драться со Смитом.

Источник: champion.com.ua
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