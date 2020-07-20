Вайт в 2021 году может получить бой с Уайлдером или Фьюри

Промоутер – про большие поединки

#Гірн, #Вайт

Источник – BoxingScene.

Диллиан Уайт в статусе обязательного претендента на титул WBC, должен провести бой против Тайсона Фьюри или Деонтея Уайлдера.

Об этом заявил промоутер Эдди Гірн.

“Я хочу организовать бой Фьюри и Уайта. Это большой поединок. Но Тайсон должен драться с Уайлдером.

Встретятся ли Уайлдер и Фьюри в ноябре или декабре? Уайт должен получить бой за титул WBC до конца февраля, и мы ожидаем, что так и произойдет.

Если Уайлдер и Фьюри сразятся в начале декабря, и мы будем вести переговоры о бое победителя с Уайтом в начале марта, то мы примем это”, – сказал Гірн.