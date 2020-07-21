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Бокс

Митрофанов проведет бой с чехом в дебютном шоу промоутерской компании Усика

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Стал известен соперник украинского проспекта на бой 1 августа

#Митрофанов, #Хунанян

Источник – iSport.ua.

Украинский проспект полусреднего веса Дмитрий Митрофанов (8-0-1, 5 КО) вернется на ринг 1 августа в рамках первого вечера бокса промоутерской компании Александра Усика Usyk 17 Promotion.

Об этом сообщает rtfight_com.

Соперником Митрофанова будет чех Анатолий Хунанян.

Интересно, что последний соперник Хунаняна Джино Кентерс победил чеха по очкам, а раньше свел вничью бой против Митрофанова.

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Ранее, WBO отменила турнир претендентов на пояс Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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