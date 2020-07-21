Митрофанов проведет бой с чехом в дебютном шоу промоутерской компании Усика

Стал известен соперник украинского проспекта на бой 1 августа
#Митрофанов, #Хунанян
Источник – iSport.ua.
Украинский проспект полусреднего веса Дмитрий Митрофанов (8-0-1, 5 КО) вернется на ринг 1 августа в рамках первого вечера бокса промоутерской компании Александра Усика Usyk 17 Promotion.
Об этом сообщает rtfight_com.
Соперником Митрофанова будет чех Анатолий Хунанян.
Интересно, что последний соперник Хунаняна Джино Кентерс победил чеха по очкам, а раньше свел вничью бой против Митрофанова.
Ранее, WBO отменила турнир претендентов на пояс Ломаченко.
Источник: champion.com.ua