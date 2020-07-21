WBO отменила турнир претендентов на пояс Ломаченко

Турнир отменили из-за коронавирус
#Беринчик
Источник – isport.ua.
Мечта Дениса Беринчика добиться права сражаться за чемпионский пояс WBO в легком весе, которым владеет соотечественник Василий Ломаченко, отложена.
Об этом сообщает BoxingScene.
WBO отказалась от планов организовать “турнир четырех претендентов” в связи с продолжающейся пандемией коронавирус и невозможностью организовать бои в США.
Отметим, что сначала WBO санкционировала отборочный бой ганцы Эммануэля Тагое с американцем Райаном Гарсии, но после отказа последнего его должен был заменить Денис Беринчик.
Дальнейшие решения будут приняты после стабилизации ситуации с пандемией коронавирус.
Ранее сообщалось, что команды Беринчика и Таго начали переговоры о поединке.
Источник: champion.com.ua