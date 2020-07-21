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Бокс

WBO отменила турнир претендентов на пояс Ломаченко

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Турнир отменили из-за коронавирус

#Беринчик

Источник – isport.ua.

Мечта Дениса Беринчика добиться права сражаться за чемпионский пояс WBO в легком весе, которым владеет соотечественник Василий Ломаченко, отложена.

Об этом сообщает BoxingScene.

WBO отказалась от планов организовать “турнир четырех претендентов” в связи с продолжающейся пандемией коронавирус и невозможностью организовать бои в США.

Отметим, что сначала WBO санкционировала отборочный бой ганцы Эммануэля Тагое с американцем Райаном Гарсии, но после отказа последнего его должен был заменить Денис Беринчик.

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Дальнейшие решения будут приняты после стабилизации ситуации с пандемией коронавирус.

Ранее сообщалось, что команды Беринчика и Таго начали переговоры о поединке.

Источник: champion.com.ua
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