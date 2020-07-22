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Бокс

Чемпион в весе Далакяна отказался от боя в августе из-за болезни

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Мартинес должен был возглавить первое шоу DAZN в США после карантина

#Далакян, #Мартинес

Источник – iSport.ua.

Чемпион WBC в наилегчайшем весе Хулио Сезар Мартинес из-за болезни не сможет выступить в вечере бокса 15 августа в США.

Об этом boxingnews24.

Ожидалось, что Мартинес проведет бой против Маквільямса Арройо (20-4, 15 КО), возглавил первый посткарантине шоу компании Matchroom Boxing USA, но теперь этот бой смещен ориентировочно на месяца.

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Сообщается, что причиной переноса стала болезнь чемпиона – у него лихорадка и болит горло, но утверждается, что это не коронавирус. Мексиканец еще в прошлый вторник почувствовал первые симптомы, но продолжал тренироваться. Лишь после ухудшения состояния ему рекомендовали на 10 дней полный покой, поэтому в команде Мартинеса решили перенести бой.

Ранее, Мартинес вместо боя с Далакяном получил другого соперника.

Источник: champion.com.ua
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