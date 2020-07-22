Джонс отреагировал на бой с Тайсоном

Рой Джонс прокомментировал бой с Майком Тайсоном

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Источник – tribuna.com.

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс готов выйти на бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном.

Об этом рассказал сам боксер.

“Да, это правда, Майк – легенда. Получить предложение выйти с ним на ринг и отказаться было бы безумием. Я не собирался возвращаться и драться снова, но ради Майка Тайсона я согласен сделать исключение. Для меня это возможность, которую я не могу отбросить. Из всех желающих выйти с ним на ринг он выбрал меня. А раз он так сделал, то как я могу сказать нет”, – сказал Джонс.

Ранее сообщалось, что Тайсон может встретиться с бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях.