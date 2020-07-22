Гірн назвал место и дату следующего боя Джошуа

Эдди Гірн прокомментировал следующий бой Энтони Джошуа

#Джошуа, #Пулев, #Гірн

Источник – espreso.tv.

Следующий бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа против Кубрата Пулева состоится осенью на арене O2 в Лондоне в присутствии зрителей.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.

“Мы упорно работаем, чтобы вернуть зрителей уже в октябре. Но главное условие – соблюдение социальной дистанции. Думаю, что в ноябре или декабре мы найдем способ частично заполнить арену O2 в Лондоне. Эта локация была бы идеальной для поединка такого уровня. Если честно, мы рассматриваем сразу несколько вариантов. Бой может состояться и не на O2, но самое главное – провести поединок со зрителями. Просто нужно создать правильные условия”, – рассказал Гірн.

Ранее, поединок Джошуа – Пулев должен был состояться в Лондоне 20 июня, однако был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавирус.

Напомним, Арум заявлял, что Пулев может нокаутировать Джошуа.