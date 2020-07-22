Хейни имеет секретный план для победы над Ломаченко

Специалист – о возможности своего подопечного в бою с украинцем

#Хэйни, #Ломаченко

Источник – Boxingnews24.com.

В Девине Хейни для победы над украинским боксером Василием Ломаченко есть секретная заготовка.

Об этом заявил тренер боксера Микки Бей.

“Хейни был готов к бою с Ломаченко, но WBC перевели его в ранг франчайзингового чемпиона, и это не вина Девина. Мне очень нравится Ломаченко как боец, но Девин был готов к нему.

Он собирается удивить Ломаченко. Дело в том, что люди не понимают все то, что есть у Девина. С того времени, как он дрался в последний раз, он стал намного лучше.

Я не собираюсь раскрывать план, но у нас есть секретная заготовка. Это сработает на 100%. Единственное, в чем преимущество Ломаченко – это опыт”, – сказал Бэй.