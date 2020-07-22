Кэмпбелл: Карантин дал возможность проанализировать бой с Ломаченко

Британец утверждает, что провел карантин с пользой

#Кэмпбелл, #Ломаченко

Источник – Daily Mail.

Британский боксер Люк Кэмпбелл на карантине, введенном через пандемию коронавирус, анализировал бой с украинцем Василием Ломаченко.

Об этом заявил сам боксер.

“Коронавирус дал мне возможность сосредоточиться на себе и проанализировать все предыдущие поединки. После боя с Василием Ломаченко я только и делаю, что изучаю себя и вношу коррективы в свой стиль.

Я обсуждал с тренером все свои поединки. Это самый длинный период, который я провел дома, не покидая его. Рад, что удалось провести время с семьей. Я катался на велосипеде с детьми и играл с племянниками”, – сказал Кэмпбелл.