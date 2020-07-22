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Бокс

Кэмпбелл: Карантин дал возможность проанализировать бой с Ломаченко

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Британец утверждает, что провел карантин с пользой

#Кэмпбелл, #Ломаченко

Источник – Daily Mail.

Британский боксер Люк Кэмпбелл на карантине, введенном через пандемию коронавирус, анализировал бой с украинцем Василием Ломаченко.

Об этом заявил сам боксер.

“Коронавирус дал мне возможность сосредоточиться на себе и проанализировать все предыдущие поединки. После боя с Василием Ломаченко я только и делаю, что изучаю себя и вношу коррективы в свой стиль.

Я обсуждал с тренером все свои поединки. Это самый длинный период, который я провел дома, не покидая его. Рад, что удалось провести время с семьей. Я катался на велосипеде с детьми и играл с племянниками”, – сказал Кэмпбелл.

Напомним, что бой Кэмпбелла с Ломаченко состоялся в августе 2019 года. Тогда украинец одержал победу решением судей.

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Ранее, WBO отменила турнир претендентов на пояс Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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