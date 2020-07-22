Кэмпбелл: Карантин дал возможность проанализировать бой с Ломаченко

Британец утверждает, что провел карантин с пользой
#Кэмпбелл, #Ломаченко
Источник – Daily Mail.
Британский боксер Люк Кэмпбелл на карантине, введенном через пандемию коронавирус, анализировал бой с украинцем Василием Ломаченко.
Об этом заявил сам боксер.
“Коронавирус дал мне возможность сосредоточиться на себе и проанализировать все предыдущие поединки. После боя с Василием Ломаченко я только и делаю, что изучаю себя и вношу коррективы в свой стиль.
Я обсуждал с тренером все свои поединки. Это самый длинный период, который я провел дома, не покидая его. Рад, что удалось провести время с семьей. Я катался на велосипеде с детьми и играл с племянниками”, – сказал Кэмпбелл.
Напомним, что бой Кэмпбелла с Ломаченко состоялся в августе 2019 года. Тогда украинец одержал победу решением судей.
Ранее, WBO отменила турнир претендентов на пояс Ломаченко.