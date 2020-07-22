Определилась дата чемпионского боя Постола

Бой должен состояться 29 августа
#Постол, #Рамирес
Источник – klitschko-brothers.com.
Промоутерская компания Top Rank официально анонсировала даты двух великих боксерских поединков в августе нынешнего года.
Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.
Одним из них станет титульный бой в первом полусреднем весе между чемпионом мира по версиям WBC и WBO американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом.
Поединок, который несколько раз переносили из-за пандемии коронавирус, пройдет в Лас-Вегасе (США) 29 августа.
Ранее, соперник Постола назвал дату боя с украинцем
Источник: champion.com.ua