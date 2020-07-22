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Определилась дата чемпионского боя Постола

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Бой должен состояться 29 августа

#Постол, #Рамирес

Источник – klitschko-brothers.com.

Промоутерская компания Top Rank официально анонсировала даты двух великих боксерских поединков в августе нынешнего года.

Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

Одним из них станет титульный бой в первом полусреднем весе между чемпионом мира по версиям WBC и WBO американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом.

Поединок, который несколько раз переносили из-за пандемии коронавирус, пройдет в Лас-Вегасе (США) 29 августа.

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Ранее, соперник Постола назвал дату боя с украинцем

Источник: champion.com.ua
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