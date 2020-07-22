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Бокс

Тайсон может встретиться с бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях

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Легендарный боксер может сразиться с серьезным соперником в солидном возрасте

#Тайсон

Источник – iSport.ua.

Бывший абсолютный чемпион мира в хевівейті Майк Тайсон может вернуться в ринг в поединке против бывшего обладателя поясов в четырех весовых категориях Роя Джонса-младшего.

Об этом сообщает Sports.ru.

Американские боксеры уже договорились относительно контрактов, а о бой объявят до конца недели.

По предварительной информации, поединок должен пройти в Соединенных Штатах Америки в сентябре в формате 8 раундов.

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Рой Джонс-младший выступал с 1989 по 2018 год включительно. За это время он был чемпионом в средней, второй средней, полутяжелой и тяжелой категории. Майк Тайсон выигрывал титулы только в супертяжах и проводил бои с 1985 по 2005 год.

Ранее, Тайсон сделал тест на этническую принадлежность.

Источник: champion.com.ua
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