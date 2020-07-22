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Бокс

У Деревянченко сорвался чемпионский бой с американцем

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Чарло отказался драться с Дерев’янченком

#Деревянченко

Источник – espreso.tv.

Чемпион мира WBC в среднем весе Джермалл Чарло отказался от поединка против украинца Сергея Деревянченко.

Об этом сообщает ESPN.

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Обладатель титула WBC в среднем весе (до 72,6 кг) Джермалл Чарло проведет объединительный бой с доминиканцем Джейсоном Росарио, который владеет титулами IBF и WBA.

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Ориентировочная дата поединка – конец сентября 2020 года.

Таким образом, Джермалл Чарло отказался от поединка с Сергеем Дерев’янченком.

Напомним, Деревянченко может стать священником после окончания карьеры.

Источник: champion.com.ua
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