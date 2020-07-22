У Деревянченко сорвался чемпионский бой с американцем

Чарло отказался драться с Дерев’янченком
#Деревянченко
Источник – espreso.tv.
Чемпион мира WBC в среднем весе Джермалл Чарло отказался от поединка против украинца Сергея Деревянченко.
Об этом сообщает ESPN.
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Обладатель титула WBC в среднем весе (до 72,6 кг) Джермалл Чарло проведет объединительный бой с доминиканцем Джейсоном Росарио, который владеет титулами IBF и WBA.
Ориентировочная дата поединка – конец сентября 2020 года.
Таким образом, Джермалл Чарло отказался от поединка с Сергеем Дерев’янченком.
Напомним, Деревянченко может стать священником после окончания карьеры.
Источник: champion.com.ua