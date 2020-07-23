Чисора готовится к Усика, но думает о выступления в MMA

Британский боксер хочет попробовать себя в MMA

#Чисора, #Усик

Источник – Sky Sports.

Британский боксер Дерек Чисора ждет поединка с украинцем Александром Усиком, однако одновременно рассматривает возможность попробовать себя в MMA.

Об этом заявил сам боксер.

“Пока что приоритетом является бой с Усиком. Но я уже говорил, что готов драться с лучшими в MMA. Много представителей MMA переходят в бокс, а я бы хотел стать тем, кто с бокса пришел к ним и вырубил нескольких мощных ребят”, – сказал Чисора.

Поединок Усик – Чисора должен состояться осенью.

Ранее Чисора заявлял, что не сможет драться с Усиком без зрителей.