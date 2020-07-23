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Бокс

Головкин и Альварес проведут третий бой в 2021 году

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Боксеры заработают приличные суммы за бой

#Головкин, #Альварес

Источник – sport.ua.

Действующий чемпион мира в двух весовых категориях Сауль Альварес и обладатель титула IBF в среднем весе Геннадий Головкин проведут третий бой в 2021 году.

Об этом сообщает The Athletic.

Несколько месяцев назад Канело и Головкин договорились о третий поединок. Источники рассказали, что Альварес заработает около 45 миллионов долларов, а Головкин – 30 миллионов.

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Их реванш принес свыше 27 миллионов долларов от продажи билетов, так что трилогия не пройдет без зрителей. Бой может состояться в мае 2021 года”, – сообщил Коппінджер.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса завершился вничью, второй выиграл мексиканец.

Ранее, Гірн заявлял, что Альварес хочет драться со Смитом.

Источник: champion.com.ua
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