Известна дата боя Деревянченко – Чарло

Проведение боя было официально подтверждено
#Деревянченко, #Чарло
Источник – Чемпион.
Украинский боксер Сергей Деревянченко проведет чемпионский бой против Джермалла Чарло в сентябре.
Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Showtime.
Бой состоится 26 сентября. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, который принадлежит Чарло.
Бой будет на Mohegan Sun Arena в Анкасвіллі, штат Коннектикут, США.
🏟️ 9 live events
🔥 18 undefeated fighters
🥊 9 world champions
💥 8 world championship fights#SHOBoxingReturns Aug. 1st on @Showtime. pic.twitter.com/i6z37wfoaG
— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 22, 2020
Напомним, Деревянченко может стать священником после окончания карьеры.
Источник: champion.com.ua