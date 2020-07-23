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Известна дата боя Деревянченко – Чарло

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Проведение боя было официально подтверждено

#Деревянченко, #Чарло

Источник – Чемпион.

Украинский боксер Сергей Деревянченко проведет чемпионский бой против Джермалла Чарло в сентябре.

Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Showtime.

Бой состоится 26 сентября. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, который принадлежит Чарло.

Бой будет на Mohegan Sun Arena в Анкасвіллі, штат Коннектикут, США.

Напомним, Деревянченко может стать священником после окончания карьеры.

Источник: champion.com.ua
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