Известна дата боя Деревянченко – Чарло

Проведение боя было официально подтверждено

#Деревянченко, #Чарло

Источник – Чемпион.

Украинский боксер Сергей Деревянченко проведет чемпионский бой против Джермалла Чарло в сентябре.

Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Showtime.

Бой состоится 26 сентября. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, который принадлежит Чарло.

Бой будет на Mohegan Sun Arena в Анкасвіллі, штат Коннектикут, США.

🏟️ 9 live events

🔥 18 undefeated fighters

🥊 9 world champions

💥 8 world championship fights#SHOBoxingReturns Aug. 1st on @Showtime. pic.twitter.com/i6z37wfoaG — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 22, 2020

Напомним, Деревянченко может стать священником после окончания карьеры.