Ковалев завершит карьеру через два боя

Боксер анонсировал выход на ринг

#Ковалев

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев планирует провести еще два боя.

Об этом заявил сам боксер.

“Еще два боя по контракту! Так что доработаю их до победного и достаточно. Жду сам с нетерпением выхода в ринг, но Golden Boy Promotions пока не проведет бой Канело – Сондерс, никаких других боев не будет делать”, – отметил Ковалев.

Просмотреть это сообщение в Instagram 🇷🇺Поздравляю всех боксеров, с международным днем бокса!!!🥊 Желаю крепкого здоровья, удачи и конечно же больших побед, как в спорте, так и в жизни! Главное, верить в себя 💪🏼 #деньбокса #бокс Сообщение, распространенный Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev) 21 Июл 2020 г. в 8:48 PDT

Ковалев в последнем бою в ноябре прошлого года нокаутом проиграл Саулю Альваресу и расстался с титулом WBO в полутяжелом весе.

37-летний россиянин за последние два года дважды оказывался в нокауте. За всю предыдущую карьеру у него только одна досрочная поражение – в 2017-м году в реванше с Андре Уордом.

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