Четверг, 23 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксМейвезер не исключил возможности реванша с Мак-Грегором
Бокс

Мейвезер не исключил возможности реванша с Мак-Грегором

AdminНет комментариев
Добавлено

Флойд ждет достойного предложения о поединке

#Мейвезер, #Мак-Грегор

Источник – Forbes.

Непобежденный американец Флойд Мейвезер может провести бой-реванш с звездой MMA Конором Мак-Грегором только на боксерском ринге.

Об этом заявил сам Флойд.

“Я не буду драться с Мак-Грегором в ММА. Я думаю также, как и команды-победители, которые получают преимущество своего поля. Не нужно чинить то, что работает идеально. А у меня как раз идеальный послужной список.

Я радуюсь своей пенсии. Но ты никогда не знаешь, как все сложится. В любом случае, это должно быть достойное предложение. Это как азартные игры, верно? Нужно выжать сок, несмотря на то, кто твой соперник”, – отметил Мейвезер.

Напомним, что первый бой между Мак-Грегором и Мейвезером прошел в августе 2017 года. Встреча продолжалась десять раундов и завершился досрочной победой американца.

Читайте также:  WBO обязала Джошуа и договориться о бое Усика

Ранее, Мейвезер решил вернуться на ринг.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

11 + 10 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Майк Тайсон — Рой Джонс-младший: бой официально подтвержден

Головкин и Альварес проведут третий бой в 2021 году

Чисора готовится к Усика, но думает о выступления в MMA

Ковалев завершит карьеру через два боя

Известна дата боя Деревянченко – Чарло

Закрыть