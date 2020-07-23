Мейвезер не исключил возможности реванша с Мак-Грегором

Флойд ждет достойного предложения о поединке
#Мейвезер, #Мак-Грегор
Источник – Forbes.
Непобежденный американец Флойд Мейвезер может провести бой-реванш с звездой MMA Конором Мак-Грегором только на боксерском ринге.
Об этом заявил сам Флойд.
“Я не буду драться с Мак-Грегором в ММА. Я думаю также, как и команды-победители, которые получают преимущество своего поля. Не нужно чинить то, что работает идеально. А у меня как раз идеальный послужной список.
Я радуюсь своей пенсии. Но ты никогда не знаешь, как все сложится. В любом случае, это должно быть достойное предложение. Это как азартные игры, верно? Нужно выжать сок, несмотря на то, кто твой соперник”, – отметил Мейвезер.
Напомним, что первый бой между Мак-Грегором и Мейвезером прошел в августе 2017 года. Встреча продолжалась десять раундов и завершился досрочной победой американца.
Ранее, Мейвезер решил вернуться на ринг.