Мейвезер не исключил возможности реванша с Мак-Грегором

Флойд ждет достойного предложения о поединке

#Мейвезер, #Мак-Грегор

Источник – Forbes.

Непобежденный американец Флойд Мейвезер может провести бой-реванш с звездой MMA Конором Мак-Грегором только на боксерском ринге.

Об этом заявил сам Флойд.

“Я не буду драться с Мак-Грегором в ММА. Я думаю также, как и команды-победители, которые получают преимущество своего поля. Не нужно чинить то, что работает идеально. А у меня как раз идеальный послужной список.

Я радуюсь своей пенсии. Но ты никогда не знаешь, как все сложится. В любом случае, это должно быть достойное предложение. Это как азартные игры, верно? Нужно выжать сок, несмотря на то, кто твой соперник”, – отметил Мейвезер.