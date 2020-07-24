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Бой Усик – Чисора запланирован на октябрь

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Бой будет в октябре, если не будет второй волны коронавирус

#Чисора, #Усик

Источник – IFL TV.

Бой Александр Усик – Дерек Чисора должен состояться в октябре 2020 года.

Об этом заявил менеджер британца Дэвид Хэй.

“Смотрим в сторону октября, это реалистичный вариант. Посмотрим, как 22-го августа пройдет бой Уайт – Поветкин, а потом будем смотреть. Где-то 6 недель после этого боя – и нужно проводить поединок Чисора – Усик.

Так что где-октябрь, если все будет нормально, если не случится второй волны коронавирус или еще чего. До официального объявления еще минимум несколько недель, много факторов”, – сказал Хэй.

Изначально бой должен был состояться в мае.

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Ранее Чисора заявлял, что не сможет драться с Усиком без зрителей.

Источник: champion.com.ua
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