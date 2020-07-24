Джошуа: Не понимаю, почему Тайсон Фьюри так всех пугает

Боксер не видит ничего особенного в сопернике

#Фьюри, #Джошуа

Источник – Sky Sports.

Энтони Джошуа, который владеет тремя поясами супертяжелого веса, не понимает, почему у Тайсона Фьюри такой высокий статус среди болельщиков.

Об этом заявил сам британский боксер.

“Что вы такого увидели в Фьюри? Парочку обманных движений? Работа ногами? Не понимаю, почему Тайсон так всех пугает. Или сейчас в спорте так мало талантов, что скорость и несколько приемов сразу делают боксера лучшим в поколении.

Что вы в нем нашли? Безусловно, это серьезный соперник. Но он очень долго шел до своего уровня. Кличко был его первым серьезным испытанием. Он его прошел, а дальше? Ему 8 лет понадобилось, чтобы выстроить свою карьеру и уверенность в себе.

Потом еще 2 года – и бой с Уайлдером. Здесь нужно постоянно доказывать свой уровень, а не демонстрировать класс 1-2 раза”, – отметил Джошуа.