Джошуа: Не понимаю, почему Тайсон Фьюри так всех пугает

Боксер не видит ничего особенного в сопернике
#Фьюри, #Джошуа
Источник – Sky Sports.
Энтони Джошуа, который владеет тремя поясами супертяжелого веса, не понимает, почему у Тайсона Фьюри такой высокий статус среди болельщиков.
Об этом заявил сам британский боксер.
“Что вы такого увидели в Фьюри? Парочку обманных движений? Работа ногами? Не понимаю, почему Тайсон так всех пугает. Или сейчас в спорте так мало талантов, что скорость и несколько приемов сразу делают боксера лучшим в поколении.
Что вы в нем нашли? Безусловно, это серьезный соперник. Но он очень долго шел до своего уровня. Кличко был его первым серьезным испытанием. Он его прошел, а дальше? Ему 8 лет понадобилось, чтобы выстроить свою карьеру и уверенность в себе.
Потом еще 2 года – и бой с Уайлдером. Здесь нужно постоянно доказывать свой уровень, а не демонстрировать класс 1-2 раза”, – отметил Джошуа.
Боксеры согласовали проведение двух поединков в 2021 году, однако сначала Ему нужно победить Кубрата Пулева, а Фьюри – Деонтея Уайлдера.
Ранее, Вайт в 2021 году может получить бой с Уайлдером или Фьюри.