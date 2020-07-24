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Гассиев отреагировал на реванш с Усиком

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Мурат Гассиев прокомментировал реванш с Александром Усиком

#Усик #Гассиев

Источник – klitschko-brothers.com.

Для российского боксера Мурата Гассиева поединок с Александром Усиком не является приоритетным боем.

Об этом рассказал сам боксер.

“Тема реванша сейчас на 100% забыта. Моя главная цель – вернуться на ринг, и абсолютно не важно, с каким соперником.

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Люди постоянно будут что-то говорить. Меня больше беспокоит то, что они считают, что мне нужно завязывать. Что я старый, мол, мое время истекло. Хотя мне вроде всего 26 лет … Куда мое время прошло? Но на это не нужно обращать внимание. Сейчас главная задача – тренироваться и провести хотя бы один бой в 2020 году”, – отметил Гассиев.

Напомним, Гассиев дебютирует в супертяжелом весе.

Источник: champion.com.ua
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