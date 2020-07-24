Названа дата боя легендарного Тайсона и Рой Джонса

Боксеры уже согласовали дату поединка
#Джонс #Тайсон
Источник – Tribuna.com.
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона.
Об этом сообщает TMZ.
Бой состоится в Калифорнии 12 сентября. Планируется, что он будет восьмираундовим показательный бой. Трансляция будет доступна в социальной сети Triller.
О бой Тайсона и Джонса впервые заговорили 21 июля. Тогда сообщалось о переговорах между Тайсоном и его вероятным соперником. Вскоре сам Джонс прокомментировал ситуацию. По его словам, он не задумываясь принял предложение побоксировать с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе.
В конце апреля 54-летний Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Американец не проводил бои с 2005 года.
Джонс – бывший абсолютный чемпион мира по боксу. В послужном списке американца 66 побед (47 – нокаутом). Он завершил профессиональные выступления в 2018 году.
Ранее, Джонс отреагировал на бой с Тайсоном.