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Названа дата боя легендарного Тайсона и Рой Джонса

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Боксеры уже согласовали дату поединка

#Джонс #Тайсон

Источник – Tribuna.com.

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона.

Об этом сообщает TMZ.

Бой состоится в Калифорнии 12 сентября. Планируется, что он будет восьмираундовим показательный бой. Трансляция будет доступна в социальной сети Triller.

О бой Тайсона и Джонса впервые заговорили 21 июля. Тогда сообщалось о переговорах между Тайсоном и его вероятным соперником. Вскоре сам Джонс прокомментировал ситуацию. По его словам, он не задумываясь принял предложение побоксировать с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе.

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В конце апреля 54-летний Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Американец не проводил бои с 2005 года.

Джонс – бывший абсолютный чемпион мира по боксу. В послужном списке американца 66 побед (47 – нокаутом). Он завершил профессиональные выступления в 2018 году.

Ранее, Джонс отреагировал на бой с Тайсоном.

Источник: champion.com.ua
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