Шевадзуцький отменил свой бой, чтобы стать спарринг-партнером россиянина Поветкина

Игорь Шевадзуцький три недели будет помогать Александру Поветкину в подготовке его к бою с Ділліаном Уайтом
#Шевадзуцький, #Поветкин
Источник – Чемпион.
Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцький не будет выступать на вечере бокса. Usyk 17 Promotion.
Об этом сообщает boxingtime.
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Украинец решил помочь Александру Поветкину в подготовке к бою против Диллиана Уайта.
Шевадзуцький отправится в лагерь Поветкина вечером 23 июля, а уже 24 июля они проведут первый спарринг. Украинец будет помогать россиянину 3 недели.
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Игорь Шевадзуцкий @igor_shevadzutskiy не примет участие в вечере бокса 1 августа как сообщалось ранее. Проспект супертяжелого веса станет одним из спарринг-партнеров Александра Поветкина, который проходит подготовку к бою с Диллианом Уайтом. . ________________________________________ ✔@vitalik.tbu – Основатель проекта Виталий Олейник ✔@boxingtime_shop – Спортивная одежда #boxingtime ________________________________________ @boxingtime.ua #boxingtime #boxing #sport #boxingnews #boxingday #hulk #шевадзуцкий #povetkin #povetkinwhyte #бокс #спорт #новости