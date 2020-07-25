Чарло: Нокаут Деревянченко откроет мне дорогу к большим поединкам

Джермалл Чарло прокомментировал бой против Сергея Деревянченко
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Источник – sport.ua.
Джермалл Чарло ожидает, что бой против Сергея Деревянченко откроет ему путь к боям против Альвареса и Головкина.
Об этом рассказал сам боксер.
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“Победа позволит мне лишний раз заявить о том, что я готов к любому сопернику. Нокаут Деревянченко откроет мне дорогу к большим поединкам против Канело Альвареса или Головкина.
Этот парень дважды дрался за титул и дважды проиграл. Но у него были хорошие оппоненты”, – сказал Чарло.
Напомним, Деревянченко может стать священником после окончания карьеры.
Источник: champion.com.ua