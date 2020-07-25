Чарло: Нокаут Деревянченко откроет мне дорогу к большим поединкам

Джермалл Чарло прокомментировал бой против Сергея Деревянченко

#Чарло, #Деревянченко

Источник – sport.ua.

Джермалл Чарло ожидает, что бой против Сергея Деревянченко откроет ему путь к боям против Альвареса и Головкина.

Об этом рассказал сам боксер.

Актуально: Известна дата боя Деревянченко – Чарло

“Победа позволит мне лишний раз заявить о том, что я готов к любому сопернику. Нокаут Деревянченко откроет мне дорогу к большим поединкам против Канело Альвареса или Головкина. Этот парень дважды дрался за титул и дважды проиграл. Но у него были хорошие оппоненты”, – сказал Чарло.

Напомним, Деревянченко может стать священником после окончания карьеры.