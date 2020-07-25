Гассиев: Фьюри переигрывает Джошуа одной левой

Россиянин уверен в превосходстве Тайсона Фьюри

#Гассиев, #Иисус, #Фьюри

Источник – Sports.ru.

Чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри с легкостью одержит победу над обладателем титулов WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа.

Об этом заявил боксер Мурат Гассиев.

“Тайсон Фьюри номер один, Деонтей Уайлдер номер два, Энтони Джошуа номер три.

Есть ли шансы у Уайлдера и Джошуа сбросить Фьюри? Нет никаких. 10 боев из 10 Фьюри будет их выносить. Тайсон просто хороший. Думаю, Джошуа он переигрывает одной левой, даже правую не включать. Это – мое мнение, каждый думает по-разному. Единственный вариант – размахайка Уайлдера, но там все было понятно еще во втором бою”, – сказал Гассиев.