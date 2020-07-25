Лопес: Таких стариков, как Ломаченко, я им на обед

Американец резко высказался о своем сопернике

#Лопес, #Ломаченко

Источник – FightHype.com.

Украинский боксер Василий Ломаченко, который владеет титулами WBC, WBA, WBO в легком весе, вообще не разговаривает английского языка.

Об этом заявил чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофімо Лопес.

“Ломаченко сказал мне:” Ты, мальчишка, возвращайся в зал”. Я думаю, он не знал, что ответить. Ломаченко вообще не разговаривает английского языка. Может сказать только” привет”,”да”,”спасибо” и “очень-очень”. Он говорит:”Теофімо болтает как клоун”. ха-ха, забавный чувак.

Когда я говорю какое-то де**мо о таких боксеров, как Девин Хэйни, Ломаченко и Хосе Рамирес, мне кажется, что они не знают, как ответить. Лома сказал что-то вроде: “Возвращайся в зал, я готов драться где угодно, даже в твоем дворе”. Это довольно грустно, так как я надеялся, что он ответит лучше.

Ломаченко, ведь мог сказать: “Я чмокну тебя в лоб, мальчик”. Так было бы лучше. Я им таких стариков, как Ломаченко, на обед”, – сказал Лопес.