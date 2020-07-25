Суббота, 25 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксЛопес: Таких стариков, как Ломаченко, я им на обед
Бокс

Лопес: Таких стариков, как Ломаченко, я им на обед

AdminНет комментариев
Добавлено

Американец резко высказался о своем сопернике

#Лопес, #Ломаченко

Источник – FightHype.com.

Украинский боксер Василий Ломаченко, который владеет титулами WBC, WBA, WBO в легком весе, вообще не разговаривает английского языка.

Об этом заявил чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофімо Лопес.

“Ломаченко сказал мне:” Ты, мальчишка, возвращайся в зал”. Я думаю, он не знал, что ответить. Ломаченко вообще не разговаривает английского языка. Может сказать только” привет”,”да”,”спасибо” и “очень-очень”. Он говорит:”Теофімо болтает как клоун”. ха-ха, забавный чувак.

Когда я говорю какое-то де**мо о таких боксеров, как Девин Хэйни, Ломаченко и Хосе Рамирес, мне кажется, что они не знают, как ответить. Лома сказал что-то вроде: “Возвращайся в зал, я готов драться где угодно, даже в твоем дворе”. Это довольно грустно, так как я надеялся, что он ответит лучше.

Ломаченко, ведь мог сказать: “Я чмокну тебя в лоб, мальчик”. Так было бы лучше. Я им таких стариков, как Ломаченко, на обед”, – сказал Лопес.

Напомним, Лопес подтвердил бой с Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пятнадцать − 10 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Украинский боксер вошел в список крупных талантов

Гассиев: Фьюри переигрывает Джошуа одной левой

Джошуа: Не понимаю, почему Тайсон Фьюри так всех пугает

Умер бывший тренер Мосли и Хопкинса

Бой Усик – Чисора запланирован на октябрь

Закрыть