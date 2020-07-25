Митрофанов: Через карантин тренировались на улице – на берегу реки стояли в парах

К сопернику подготовка была уже целенаправленная
#Митрофанов
Источник – Новости XSPORT.
Через карантин украинский боксер Дмитрий Митрофанов готовился к поединку с Анатолєм Хунаняном на улице.
Об этом он рассказал порталу XSPORT.
“Подготовка отличалась тем, что не было зала в карантин, все было закрыто, мы тренировались на улице – на берегу реки стояли в парах, на лапах отрабатывали какие-то связи. К сопернику подготовка была уже целенаправленная”, – сказал Митрофанов.
Ранее, WBO отменила турнир претендентов на пояс Ломаченко.
Источник: champion.com.ua