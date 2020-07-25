Митрофанов: Через карантин тренировались на улице – на берегу реки стояли в парах

К сопернику подготовка была уже целенаправленная

#Митрофанов

Источник – Новости XSPORT.

Через карантин украинский боксер Дмитрий Митрофанов готовился к поединку с Анатолєм Хунаняном на улице.

Об этом он рассказал порталу XSPORT.

“Подготовка отличалась тем, что не было зала в карантин, все было закрыто, мы тренировались на улице – на берегу реки стояли в парах, на лапах отрабатывали какие-то связи. К сопернику подготовка была уже целенаправленная”, – сказал Митрофанов.

Ранее, WBO отменила турнир претендентов на пояс Ломаченко.