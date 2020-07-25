Определились правила боя между Тайсоном и Джонсом

Энди Фостер прокомментировал бой Тайсон – Джонс
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Источник – fighttime.ru.
Атлетическая комиссия штата Калифорния озвучила основные правила выставочного матча по боксу между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим.
Об этом рассказал руководитель CSAC Энди Фостер.
“Они могут подвигаться и заработать немного денег, но я сразу им сказал – если будет сечка, мы остановим бой.
Важно: Названа дата боя легендарного Тайсона и Рой Джонса
Тайсон и Джонс выйдут на поединок без шлемов. В них будут перчатки 12 унций, а еще у нас не будет судей, так что технически, победителя не будет, только если не случится нокаут. Или кто-то из боксеров не сможет продолжать бой”, – рассказал Фостер.
Ранее, Джонс отреагировал на бой с Тайсоном.
Источник: champion.com.ua