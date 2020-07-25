Определились правила боя между Тайсоном и Джонсом

Энди Фостер прокомментировал бой Тайсон – Джонс

#Тайсон #Джонс

Источник – fighttime.ru.

Атлетическая комиссия штата Калифорния озвучила основные правила выставочного матча по боксу между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим.

Об этом рассказал руководитель CSAC Энди Фостер.

“Они могут подвигаться и заработать немного денег, но я сразу им сказал – если будет сечка, мы остановим бой.

Важно: Названа дата боя легендарного Тайсона и Рой Джонса

Тайсон и Джонс выйдут на поединок без шлемов. В них будут перчатки 12 унций, а еще у нас не будет судей, так что технически, победителя не будет, только если не случится нокаут. Или кто-то из боксеров не сможет продолжать бой”, – рассказал Фостер.