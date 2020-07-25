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Украинский боксер вошел в список крупных талантов

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Возглавил рейтинг американский проспект легкого веса Лопес

#Черкашин

Источник – iSport.ua.

Украинский проспект среднего веса Федор Черкашин вошел в список крупнейших боксерских талантов в мире.

Об этом сообщает ESPN.

Секция бокса редакции американского телеканала составила рейтинг самых перспективных боксеров в возрасте до 25 лет.

Первое место в списке занял действующий чемпион IBF в легком весе Теофімо Лопес. За его спиной были другие чемпионы мира: Дэвид Бенавідес, Шакур Стивенсон и Девин Хейни.

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24-летний Черкашин, который выступает в Польше, занял 38 место в рейтинге.

Этого года Черкашин провел один бой, выиграв досрочно у Патрика Мэнди. Недавно боксер перенес операцию на правой руке и его возвращение ожидается в октябре-ноябре.

Напомним, Черкашин указал, что K2 Promotions не инвестируют в молодежь.

Источник: champion.com.ua
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