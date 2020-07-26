Воскресенье, 26 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксДе Ла Хойя: Верю, что Гарсия может стать одним из лучших в истории
Бокс

Де Ла Хойя: Верю, что Гарсия может стать одним из лучших в истории

AdminНет комментариев
Добавлено

Промоутер рассказал о планах на американского боксера

#Гарсия #Де Ла Хойя

Источник – Boxing Scene.

Американский боксер легкого веса Райан Гарсия должен стать чемпион мира.

Об этом заявил промоутер Оскар Де Ла Хойя.

“Наша задача – сделать его чемпионом мира. Он – очень талантливый боксер. Очевидно, что у нас с ним долгосрочный контракт. Вы знаете, я верю, что Райан Гарсия может стать одним из лучших боксеров в истории этого спорта”, – сказал Де Ла Хойя

Напомним, Дэвис планирует провести поединок с победителем боя Гарсия – Кэмпбелл.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

шестнадцать + восемнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Берчельт включил Ломаченко в тройку лучших боксеров мира

Джо Джойс без проблем победил Волліша

Будущий соперник Ломаченко составил портрет идеального боксера

Усик: Хочу развивать бокс в Украине

Митрофанов: Через карантин тренировались на улице – на берегу реки стояли в парах

Закрыть