Де Ла Хойя: Верю, что Гарсия может стать одним из лучших в истории

Промоутер рассказал о планах на американского боксера

#Гарсия #Де Ла Хойя

Источник – Boxing Scene.

Американский боксер легкого веса Райан Гарсия должен стать чемпион мира.

Об этом заявил промоутер Оскар Де Ла Хойя.

“Наша задача – сделать его чемпионом мира. Он – очень талантливый боксер. Очевидно, что у нас с ним долгосрочный контракт. Вы знаете, я верю, что Райан Гарсия может стать одним из лучших боксеров в истории этого спорта”, – сказал Де Ла Хойя