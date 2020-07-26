Де Ла Хойя: Верю, что Гарсия может стать одним из лучших в истории

Промоутер рассказал о планах на американского боксера
#Гарсия #Де Ла Хойя
Источник – Boxing Scene.
Американский боксер легкого веса Райан Гарсия должен стать чемпион мира.
Об этом заявил промоутер Оскар Де Ла Хойя.
“Наша задача – сделать его чемпионом мира. Он – очень талантливый боксер. Очевидно, что у нас с ним долгосрочный контракт. Вы знаете, я верю, что Райан Гарсия может стать одним из лучших боксеров в истории этого спорта”, – сказал Де Ла Хойя
Напомним, Дэвис планирует провести поединок с победителем боя Гарсия – Кэмпбелл.
Источник: champion.com.ua