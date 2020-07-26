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Бокс

Джо Джойс без проблем победил Волліша

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Британцу хватило трех раундов

#Волліш, #Джонс

Источник – Чемпион.

На лондонской арене BT Sport Studio непобедимый британский супертяжеловес Джо Джойс одержал очередную победу на профессиональном ринге над соперником из Германии Михаэлем Воллішем.

Джойс уже во втором раунде после затяжной комбинации отправил оппонента на канвас, а в третьей трехминутке дважды повторил достижение, что вынудило рефери поединка остановить одностороннее избиение.

Ранее, Вайт в 2021 году может получить бой с Уайлдером или Фьюри.

Источник: champion.com.ua
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