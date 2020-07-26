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Бокс

Поветкин: Не думал о левом хуке Уайта

Сергей СумскойНет комментариев
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Супертяжеловес Александр Поветкин (35-2-1, 24 KO) перед боем против Диллиана Уайта (27-1, 18 КО) отметил, что оппонент намерен заниматься трэштоком и может быть другая атмосфера.

Россиянин рассчитывает, что оппонент будет в хорошей форме.

«Я не раздумывал над его левым хуком, это не ключ к победе. Каждый удар может возыметь эффект, но самый опасный тот, который не видишь. Это не только левый хук», – приводит слова Поветкина Boxing Scene.

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Напомним, бой Поветкин – Уайт состоится 22 августа в «Бойцовском саду» Эдди Хирна.

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Тэги: Александр Поветкин
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