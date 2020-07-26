Воскресенье, 26 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксУсик: Хочу развивать бокс в Украине
Бокс

Усик: Хочу развивать бокс в Украине

AdminНет комментариев
Добавлено

Боксер рассказал о мотивации создать промоутерскую компанию

#Усик

Источник – xsport.ua.

Украинский боксер Александр Усик создал промоутерскую компанию Usyk 17 для развития профессионального бокса в Украине.

Об этом заявил сам боксер.

“Мы решили создать свою промоутерскую компанию, чтобы развивать профессиональный бокс в Украине. Для того, чтобы молодым ребятам не нужно было ехать в другие страны, а начинать свой путь здесь, а уже потом ехать в Америку, Англию и другие страны”, – сказал Усик.

Первое шоу промоутерской компании состоится 1-го августа.

Читайте также:  Усик: Митрополит Онуфрий - абсолютный чемпион мира в своем деле независимо от весовой категории

Ранее, бой Усик – Чисора запланирован на октябрь.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Митрофанов: Через карантин тренировались на улице – на берегу реки стояли в парах

Определились правила боя между Тайсоном и Джонсом

Чарло: Нокаут Деревянченко откроет мне дорогу к большим поединкам

Лопес: Таких стариков, как Ломаченко, я им на обед

Украинский боксер вошел в список крупных талантов

Закрыть