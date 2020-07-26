Усик: Хочу развивать бокс в Украине

Боксер рассказал о мотивации создать промоутерскую компанию

#Усик

Источник – xsport.ua.

Украинский боксер Александр Усик создал промоутерскую компанию Usyk 17 для развития профессионального бокса в Украине.

Об этом заявил сам боксер.

“Мы решили создать свою промоутерскую компанию, чтобы развивать профессиональный бокс в Украине. Для того, чтобы молодым ребятам не нужно было ехать в другие страны, а начинать свой путь здесь, а уже потом ехать в Америку, Англию и другие страны”, – сказал Усик.