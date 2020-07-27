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Чемпион WBC хочет драться с Ломаченко

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Берчельт готов бросить вызов украинцу

#Берчельт, #Ломаченко

Источник – vringe.com.

Мигель Берчельт в статусе чемпиона WBC во втором полулегком весе в следующем бою может подраться с Оскаром Вальдесом (28-0, 22 КО), но одной из приоритетных целей мексиканца является Василий Ломаченко.

Об этом заявил сам мексиканец.

“Я – обладатель титула по версии WBC в весе до 59 кг. За моей спиной 6 успешных титульных защит. И во втором полулегком весе у меня осталось не так и много времени.

Хотел бы подняться в легкий дивизион и помериться силами с Ломаченко. Какие тут могут быть сомнения? Бой у нас точно получился бы ярким и зрелищным! Считаю его одним из лучших бойцов независимо от весовой категории. Но чтобы претендовать на величие, нужна победа над кем-то большим.

Я – тот воин, который примет любой вызов. Независимо от того, кто это будет: Стивенсон, Ломаченко или может быть Теофімо Лопес”, – заявил Берчельт.

Ранее, Берчельт включил Ломаченко в тройку лучших боксеров мира.

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Напомним, Лопес подтвердил бой с Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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