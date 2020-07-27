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Бокс

Ломаченко и Лопес нацелились на бой с Дэвисом

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Победитель поединка может встретиться с Джервонтой

#Лопес, #Ломаченко

Источник – SI Boxing.

Обладатель титулов WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко и чемпион IBF Теофімо Лопес в случае победы в унификации хотят встретиться с американцем Джервонтою Дэвисом.

Об этом заявил журналист Sports Illustrated Крис Маннікс.

“Теофімо дал понять, что если он побьет Ломаченко, то останется в легком весе ради объединительного боя с Джервонтою Дэвисом, который владеет титулом WBA. Ломаченко тоже хочет провести поединок с Джервонтою, он готов выйти в ринг в первой половине 2021 года.

Вопрос в том, кого выберет сам Дэвис. Или он захочет боксировать с ними, или мы снова услышим разные оправдания. В легком весе собрались боксеры примерно одного возраста. Им следует выходить в ринг, устроив что-то вроде турнира”, – рассказал Маннікс.

Напомним, Лопес подтвердил бой с Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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