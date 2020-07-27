Вайт отказался драться с Джошуа

Энтони Джошуа прокомментировал предложение о бое с Ділліаном Уайтом
#Вайт, #Джошуа
Источник – tribuna.com.
Диллиан Уайт отказался в апреля 2019 года драться с Энтони Джошуа за пояса IBF, WBO, WBA.
Об этом рассказал сам английский боксер.
“Я предлагал бой Вайту в апреле прошлого года. Он не хотел. Диллиан ведь говорит, что хочет стать чемпионом, я дал ему возможность. Уайт сказал, что хочет боксировать за WBC, а я ему: “Хорошо, давай будем воевать за IBF, WBO, WBA”.
Сказал ему: “Давай, я и ты, апрель, все решим”. Он ответил: “Нет”. Мне нравится Вайт как боец. Болею за некоторых его соперников, например, был за Чисору в их бою. Хотел бы увидеть Диллиана на полу ринга.
Я не слушаю, что говорит Уайт. Он всегда пытался очернить мое имя. Не очень уважаю таких парней. Держусь на расстоянии от подобных “, – сказал Джошуа.
Отметим, что в декабре 2015 года Джошуа победил Уайта техническим нокаутом в 7-м раунде. В любительском боксе Вайт выиграл поединок у Джошуа по очкам, отправив в нокдаун по ходу боя.
Напомним, Уайт в 2021 году может получить бой с Уайлдером или Фьюри.