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Усик: Читаем с сыном украинские книги

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Александр Усик прокомментировал досуга с сыном

#Усик

Источник – USYK17.

Украинский боксер Александр Усик занимается с сыном Кириллом чтением литературы.

Об этом рассказал сам боксер.

“Мы начали читать больше литературы, в частности, детской. Дома это было, но не так часто, потому что постоянно какие-то дела. Здесь же, кроме того, что мы с Катей читаем свою литературу, мы прямо стали закупать детскую литературу и читать детям.

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Тем более, что сын Кирилл в первом классе. Сложно ему дается чтение, и мы с ним читаем на украинском языке. Я умею разговаривать, я знаю украинский язык, но когда я начал читать, я так удивился. Думаю: ого! То есть, нет постоянной практики, и первые несколько дней немного сложно было. Сейчас все нормально, все прекрасно”, – рассказал Усик.

Источник: champion.com.ua
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