Усик: Я вышел из соцсетей и буду молчать

Боксер не хочет тратить время на активность в сети

#Усик

Источник – Чемпион.

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейті Александр Усик не хочет тратить время на социальные сети.

Об этом заявил сам боксер

“За последние полгода анализируя, что происходит, я еще больше задумался о том, что я буду молчать. Я буду делать и молчать. Когда мне нужно – я скажу. Но в принципе какие-то моменты я молчу. Я вышел из соцсетей, новостей, еще чего-то. Это лишнее и занимает очень много времени”, – сказал Усик.