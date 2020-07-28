Усик: Я вышел из соцсетей и буду молчать

Боксер не хочет тратить время на активность в сети
#Усик
Источник – Чемпион.
Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейті Александр Усик не хочет тратить время на социальные сети.
Об этом заявил сам боксер
“За последние полгода анализируя, что происходит, я еще больше задумался о том, что я буду молчать. Я буду делать и молчать. Когда мне нужно – я скажу. Но в принципе какие-то моменты я молчу. Я вышел из соцсетей, новостей, еще чего-то. Это лишнее и занимает очень много времени”, – сказал Усик.
Напомним, что первый турнир промоутерской компании Усика состоится 1 августа.
Источник: champion.com.ua